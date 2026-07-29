Anuncian nueva serie original chilena "Catedrales": Este es el elenco y la trama

La plataforma Prime Video anunció los primeros detalles de su nueva serie original "Catedral", una producción de factura chilena basada en la novela del mismo nombre de Claudia Piñeiro.

La obra se narra a través de dos líneas temporales y sigue a una familia religiosa que se enfrenta a la devastadora verdad detrás de un asesinato ocurrido treinta años antes.

Catedrales es una atrapante historia sobre una familia forzada a confrontar una verdad que enterraron hace treinta años, donde la fe, la culpa y la lealtad chocan de formas que cautivarán a la audiencia y generarán conversaciones mucho después de que aparezcan los créditos", señaló Javiera Balmaceda, Head de Originales para América Latina, Canadá y Australia en Amazon MGM Studios.

La serie está protagonizada por Alfredo Castro, Paulina García, Octavia Bernasconi, Ignacia Baeza, Vivianne Dietz, Amparo Noguera, Paula Luschinger, Clemente Rodriguez, Marcelo Alonso y Giordano Rossi, entre otros.

"Catedrales" será dirigida por la argentina Fabiana Tiscornia y la chilena Pepa San Martin. Su estreno está planificado para 2026.