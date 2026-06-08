Así luce Scooby-Doo en la nueva serie live action de Netflix: Fecha de estreno

Este lunes, Netflix presentó el primer adelanto de "Scooby-Doo: Origins", serie live action basada en los dibujos animados de Hanna Barbera.

En las imágenes, se puede ver al querido gran danés siendo interpretado por un perro real, marcando la diferencia con adaptaciones anteriores donde aparecía caracterizado por efectos especiales.

De acuerdo al gigante de streaming, la trama abordará los inicios de "Misterios S.A.", ofreciendo una perspectiva más moderna sobre los orígenes del grupo y cómo un escalofriante misterio los pone a prueba.

El elenco tendrá a Tanner Hagen como Shaggy Rogers, Mckenna Grace como Daphne Blake, Abyy Ryder Fortson como Velma Dinkley y Maxwell Jenkins como Fred Jones.

Con Josh Appelbaum y Scott Rosenberg en la cabeza del proyecto, "Scoody-Doo: Origins" llegará a Netflix en 2027.