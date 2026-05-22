"Avatar: La leyenda de Aang" trae la épica en el tráiler de su temporada 2

La serie live-action de "Avatar: La Leyenda de Aang" ("Avatar: The Last Airbender") trae la épica en el tráiler de su segunda temporada en Netflix, llevando la aventura hasta un Reino Tierra en el que conoceremos a "Toph Beifong", maestra de Tierra Control y uno de los personajes más populares de la historia.

Interpretada por Miyako, se suma a un elenco encabezado por Kiawentiio ("Katara"), Ian Ousley ("Sokka"), Dallas Liu ("Zuko") y Elizabeth Yu ("Azula"), quienes crecieron mucho de una temporada a otra, especialmente el joven actor que da vida al Avatar "Aang".

Este segundo ciclo de la adaptación en acción real de la serie animada creada por Bryan Konietzko y Michael Dante DiMartino se estrenará el próximo 25 de junio en el coloso del streaming.

En esta segunda temporada, luego de una victoria agridulce salvando a la Tribu del Agua del Norte de la invasión de la Nación del Fuego, el Avatar "Aang" junto a "Katara" y "Sokka" se reagrupan y preparan una misión para convencer al elusivo "Rey Tierra" a aliarse en su batalla contra el temible Señor del Fuego "Ozai".

La serie ya concluyó el rodaje de lo que será su tercera y última temporada, la cual adapta el "Libro Tres: Fuego" de la animación original.

Con esto, Netflix logrará adaptar de forma completa el viaje del Avatar "Aang" para dominar los cuatro elementos -Agua, Tierra, Fuego y Aire- y enfrentar a la Nación del Fuego, con la misión de recuperar el balance de un mundo en guerra.

Christine Boylan ("Poker Face") es la productora ejecutiva y guionista, mientras que Jabbar Raisani ("Lost in Space") es productor ejecutivo y director, junto a los directores Anu Menon, Amit Gupta y Hiromi Kamata.