"Black Clover" está de vuelta en el anime luego de cinco años: Tráiler y fecha de estreno

Fue en marzo de 2021 que la adaptación al anime del manga de Yuki Tabata, "Black Clover", se despidió de las pantallas con su episodio 170, pero todos sabíamos que aquel no era el final de la historia de "Asta" y los "Toros Negros".

Tras una película en Netflix y una espera que se extendió por más de cinco años, el anime regresará en octubre de este año con su segunda temporada, la cual liberó su nuevo tráiler en el evento Anime Expo de este fin de semana.

El adelanto deja escuchar el nuevo opening "Kienai Riyu", interpretado por WANIMA, con "Asta", el chico sin magia en un mundo donde la magia lo es todo, combinando su antimagia con la energía del demonio "Liebe" para hacer frente al aterrador poder de la Triada oscura del Reino de la Pica.

Desde Crunchyroll ratificaron que seguirán siendo la casa del anime, cuyos nuevos episodios volverán a contar con animación de Studio Pierrot y estarán dirigidos por Ayataka Tanemura, quien ya dirigió los capítulos 153 al 170 de la primera temporada y también la película "Black Clover: Sword of the Wizard King".