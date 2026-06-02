Chileactores gana disputa legal contra Amazon: plataforma deberá pagar derechos a artistas

La organización Chileactores logró un histórico triunfo judicial al ganar su demanda contra la plataforma de streaming Amazon Prime Video por el no pago de derechos de autor.

El contundente fallo judicial obliga a la compañía multinacional a compensar económicamente a los creadores nacionales por las obras exhibidas en su catálogo, destacando desde la entidad que "esta es una de las primeras sentencias en reconocer esta obligación en el entorno digital".

El conflicto legal se originó en los tribunales debido a que la empresa estadounidense se negaba rotundamente a pagar las tarifas correspondientes establecidas en la Ley 20.243 que protege el trabajo de los intérpretes en nuestro país.

A diferencia de los canales de la televisión abierta y otras plataformas competidoras que ya mantienen acuerdos de pago vigentes con el gremio, Amazon operaba en el territorio nacional eludiendo completamente esta normativa de remuneración.

Tras conocerse la resolución de la justicia que permite además exigir el dinero adeudado de forma retroactiva, la agrupación celebró la decisión argumentando públicamente que "si se genera valor con nuestras creaciones, lo justo es retribuirlo".

Además, el fallo marca un precedente histórico para el futuro de la industria audiovisual en toda América Latina, llevando a los representantes del gremio a asegurar que seguirán defendiendo que "aunque las tecnologías cambien, la dignidad del trabajo creativo permanece intacta".