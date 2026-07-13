"Crystal Lake": Linda Cardellini protagoniza el tráiler de la precuela de "Viernes 13"

La leyenda comienza con "Pamela Voorhees" en el primer adelanto de la serie precuela de "Viernes 13" ("Friday the 13th") que se conocerá como "Crystal Lake".

A cargo del estudio A24, la primera producción de la franquicia desde 2009 se centrará en la madre de "Jason Voorhees", interpretada por Linda Cardellini, varios años antes de que inicie la carnicería del implacable asesino del machete y la máscara de hockey.

Teniendo como ambientación los años '70, veremos a "Pam Voorhees" incapaz de superar el dolor tras la trágica muerte de su hijo "Jason", un niño pequeño y enfermizo que se ahogó en el lago del pueblo hace casi un año.

Cuando dos desconocidos llaman a su puerta para indagar en su pasado, se desencadena una perturbadora serie de acontecimientos que deja a los habitantes de Crystal Lake preguntándose quién es realmente "Pam Voorhees".

Con Brad Caleb Kane ("It: Welcome to Derry") como showrunner o jefe creativo, la precuela tendrá ocho episodios a estrenarse el próximo 15 de octubre en el streaming Peacock en EE.UU.

En Chile será emitida por la plataforma Universal+ en una fecha a confirmar.