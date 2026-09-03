Dave Bautista mostró su transformación para dar vida a "Kratos" en "God of War"

El actor y exluchador Dave Bautista volvió al gimnasio para ponerse en forma y transformarse en el guerrero espartano "Kratos" en la serie live-action de "God of War".

Luego de que su intérprete original, Ryan Hurst, tuviera que abandonar el proyecto por una grave lesión, Bautista asumió el rol protagónico de la adaptación del popular videojuego que Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, el actor de "Duna" y "Guardianes de la Galaxia" hizo callar las críticas recibidas respecto a que no se encontraba en forma para dar vida al personaje, asegurando que "ya voy por la tercera semana de entrenamiento con pesas otra vez".

"Me quedan dos meses más para alcanzar mi objetivo. ¡Es como montar en bici!", escribió, mostrando los resultados del entrenamiento.

Hurst alcanzó a grabar cuatro episodios antes de sufrir un desgarro del bíceps en junio pasado mientras grababa una secuencia de acción, obligando a someterse a una cirugía e iniciar una larga recuperación de hasta un año.

Debido a ello, la producción decidió seguir adelante sin el actor de "Sons of Anarchy" y "La Odisea", esperando ahora retomar el rodaje en octubre próximo con Bautista y grabar nuevamente los cuatro capítulos ya finalizados.

Con Ronald D. Moore (Battlestar Galactica) como jefe creativo, la historia de la serie se inspira en la saga nórdica de los videojuegos, siguiendo a "Kratos" y "Atreus" (Callum Vinson), padre e hijo, en su viaje para esparcir las cenizas de "Faye", respectiva esposa y madre de los personajes, enfrentándolos al implacable panteón nórdico en los Nueve Reinos.

El elenco confirmado incluye a Mandy Patinkin como "Odín", Ed Skrein como "Baldur", Max Parker como "Heimdall", Ólafur Darri Ólafsson como "Thor", Teresa Palmer como "Sif", Alastair Duncan como "Mimir", Jeff Gulka como "Sindri" y Danny Woodburn como "Brok".