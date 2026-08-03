Dave Bautista y su trabajo de voz en "Avatar Aang": "Me encanta intentar cosas nuevas"

Para Dave Bautista, exluchador y actor estadounidense, dar su voz a un personaje de animación en una saga tan querida como "Avatar" es "emocionante", pues "me encanta intentar cosas nuevas".

Cooperativa accedió a una entrevista con el intérprete reconocido como "Drax" en "Guardianes de la Galaxia", quien entrega su voz a "Tagah", un personaje que debutó en la película "Avatar Aang: El último maestro del aire" ("Avatar Aang: The Last Airbender"), ya disponible en Paramount+, y que se presenta como un Maestro Aire del pasado que sacudirá para siempre la vida del Maestro de los Cuatro Elementos.

"Revoluciona las cosas desde el momento en que aparece", dijo Bautista sobre su personaje, explicando que "tiene una presencia imponente, pero lo que realmente define su papel son las decisiones que obliga a tomar a los personajes. Hay mucho más en él de lo que parece a simple vista".

El actor disfrutó del proceso de encontrar la voz de "Tagah", destacando que el personaje "tiene sus propios conflictos, y eso hace que su relación con 'Aang' sea realmente interesante. Se desafían mutuamente de formas inesperadas. Me encanta intentar cosas nuevas, y esta fue una oportunidad para dar vida a un personaje de una forma completamente diferente".

El mensaje central de la película: "Empatía"

Al ser una secuela de la serie original, "Avatar: La Leyenda de Aang", la película tuvo la difícil tarea de balancear los aspectos nostálgicos con los elementos novedosos que permitan la entrada de nuevas audiencias a este universo animado.

Para la directora Lauren Montgomery, quien trabajó tanto en "La Leyenda de Aang" como en "La Leyenda de Korra", la clave fue que todo "esté al servicio de la historia".

El Equipo Avatar se reúne a más de una década del final de la serie original. (Foto: Paramount+)

"Y si conseguimos crear una gran historia, habremos demostrado nuestro respeto a los seguidores de toda la vida. Hubo momentos en los que podríamos haber incluido más referencias específicas para los seguidores, pero siempre intentamos verlo desde la perspectiva de alguien que lo ve por primera vez. Si la inclusión de ese elemento generaba más preguntas que respuestas, simplemente optábamos por omitirlo", explicó la cineasta.

Montgomery también hizo ver que en el equipo hubo muchas personas que trabajaron en las dos series animadas originales, por lo que, "siempre que siguiéramos nuestros instintos, seríamos capaces de mantenernos fieles a lo que los fans querían experimentar".

Para la directora, lo más importante es que la audiencia se quede con un mensaje de la historia: "Empatía".

"Cada persona tiene sus propias dificultades. La vida nos afecta a todos de formas diferentes. Pero, en el fondo, todos somos humanos. Todos tenemos dificultades. Y mostrar amabilidad y empatía a quienes nos rodean puede tener un impacto mayor que el odio", sentenció Montgomery.