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Tópicos: Magazine | Streaming

El amanecer de la aventura en el remake de "One Piece": Tráiler y fecha de estreno

Publicado:
| Periodista Digital: Gustavo Arismendi C.

Netflix será el hogar de la reimaginación de la legendaria obra de Eiichiro Oda.

El amanecer de la aventura en el remake de
 Netflix

Esta nueva versión es producida por el estudio de animación Wit Studio, reconocido por su trabajo en "Ranking of Kings" y "Attack on Titan".

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La aventura volverá a comenzar con el remake del anime "One Piece", que se conocerá como "The One Piece", revelando su primer tráiler de cara a su estreno global en febrero de 2027 en el streaming Netflix.

Anunciado en 2024, se trata de una nueva versión producida por el estudio de animación japonés Wit Studio, reconocido por su trabajo en "Ranking of Kings" y "Attack on Titan", reimaginando la historia del manga creado por Eiichiro Oda desde el inicio.

Su primer episodio se titulará "Romance Dawn" (El Amanecer de la Aventura), el mismo nombre que posee el primer arco del manga y los prototipos que terminaron transformándose en el legendario manga, prometiendo ser un punto de partida para las nuevas audiencias sin censura, sin rellenos y con una mirada propia.

Y acá tienen el adelanto con doblaje latino.

Todo comenzará con siete episodios de larga duración -sumando un total de 300 minutos- que nos permitirán revivir el inicio de historia de "Monkey D. Luffy", el hombre de goma destinado a ser el rey de los piratas.

La primera temporada adaptará los primeros 50 capítulos del manga de Oda, pertenecientes a la saga del East Blue, donde Luffy conoce a los primeros miembros de su tripulación pirata, Zoro, Nami, Usopp y Sanji, y consigue el Going Merry, el primer barco de los Sombrero de Paja.

Desde Netflix explicaron que estos siete episodios culminarán con el encuentro entre Luffy y Sanji, a quien conoceremos como cocinero del restaurante flotante Baratie.

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