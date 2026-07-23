El ciclo del Avatar continúa en su nueva serie "Los Siete Refugios": Tráiler y fecha de estreno

Fuego, Aire, Agua, Tierra. El ciclo del "Avatar" continúa en la nueva serie de "Avatar: La leyenda de Aang", universo animado que llegó a la Comic-Con de San Diego este jueves para presentar el primer adelanto de "Avatar: Los Siete Refugios" ("Avatar: Seven Havens").

Tras los eventos de las dos series previas, "La Leyenda de Aang" y "La Leyenda de Korra", esta historia nos presenta a "Pavi", una joven Maestra Tierra que descubre que es la nueva "Avatar", sucesora de "Korra", en un mundo devastado por un cataclismo.

En esta peligrosa era, el título de "Avatar" la señala como la responsable de la destrucción de la humanidad, y no como su salvadora. Perseguida tanto por enemigos humanos como por espíritus, ella y su hermana gemela, de quien estuvo separada durante años, deberán descubrir el misterio detrás de sus orígenes y salvar Los Siete Refugios antes de que los últimos bastiones de la civilización colapsen.

Y acá está el tráiler en su idioma original, con más escenas.

La serie animada tendrá 26 episodios en total, divididos en dos temporadas, Libro 1 y Libro 2, de 13 capítulos cada uno.

El elenco de voces incluye a Saheli Khan como "Pavi", Aishu Devan como "Nisha", Akshay Khanna como "Karthik", Major Curda como "Jae", Sakina Jaffrey como "Agam", Darren Barnet como "Daemin", Dianne Doan como "Zi" y Dee Bradley Baker como "Geet" y "Ruhi".

Creada por Michael DiMartino y Bryan Konietzko, creadores del universo animado, se estrenará el próximo 9 de octubre en el streaming Paramount+.

Mientras que este sábado 25 de julio debutará en la citada plataforma la primera película animada de la saga, "Avatar Aang: El Último Maestro del Aire", siendo una secuela de la serie original.