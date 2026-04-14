"El Joven Sherlock" volverá con su temporada 2 en Prime Video

Prime Video dio luz verde a la segunda temporada de "El Joven Sherlock" ("Young Sherlock"), la serie protagonizada por Hero Fiennes Tiffin que reimagina los orígenes del mejor detective del mundo nacido de la pluma de Arthur Conan Doyle.

El cineasta Guy Ritchie ("Snatch,Sherlock Holmes"), que encabezó el proyecto como productor ejecutivo y director de algunos episodios, volverá para dirigir el primer capítulo de la nueva temporada.

Inspirándose en la serie de novelas "Young Sherlock" de Andrew Lane, Matthew Parkhill lidera la serie como creador y productor ejecutivo que, en su primer mes en el catálogo del streaming de Amazon, superó las 45 millones de visualizaciones y se ubicó entre las 10 series originales más exitosas de Prime Video, además de llegar al primer lugar en más de 95 países de todo el mundo.

En su primera temporada, Fiennes Tiffin da vida a una versión carismática y desafiantemente juvenil de "Sherlock Holmes". Brillante, pero sin rumbo, encuentra amistad en "James Moriarty" (Dónal Finn) -destinado a ser su mayor enemigo- y se involucra en una mortal conspiración que tiene en su centro a una princesa tan capaz e inteligente como él, "Gulun Shou'an" interpretada por Zine Tseng.

Al conversar con Cooperativa, su protagonista confiaba en tener más temporadas para poder llegar a mostrar todo el viaje transformativo del personaje, hasta convertirse en "El Detective Sherlock Holmes" adulto.

"Para mí, trazar el desarrollo de su personaje es algo que requiere más temporadas. Así que sí, lo principal para mí, de forma bastante egoísta, es que quiero más tiempo para distanciarme del 'Sherlock' joven, carismático, seguro de sí mismo, divertido y emocional, y poco a poco, a medida que experimente las dificultades de la vida y pase por algunas cosas, creo que eso se irá disipando y quiero llevarle poco a poco hacia el detective 'Sherlock Holmes' más maduro y completo", sinceró el actor británico.