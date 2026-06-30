"El Presidente Curtis": Nueva serie de Rick y Morty ya tiene fecha

No solo es el jefe de Estado con la mejor voz, sino que también es el protagonista de la serie más inesperada del universo de "Rick y Morty", con "El Presidente Curtis" liberando un nuevo tráiler para confirmar su fecha de estreno.

Este nuevo spin-off de la demencial franquicia animada de Adult Swim se estrenará el próximo 27 de julio en el streaming HBO Max en Latinoamérica, con episodios de estreno cada lunes en la plataforma.

Keith David vuelve para dar su voz al líder del mundo en esta serie animada ambientada en el mismo universo de la serie original, teniendo al presidente enfrentando todas las crisis que "Rick Sánchez" considera indignas de él.

Junto a su excéntrico equipo, hará frente a una larga lista de conflictos que incluye desde la diplomacia interdimensional hasta las investigaciones paranormales, muy al estilo "Los Archivos Secretos X", sumando a su elenco las voces de Stephanie Beatriz ("Brooklyn Nine-Nine") y Jim Rash ("Community").

Dan Harmon, cocreador de "Rick y Morty", encabeza esta serie junto al guionista y productor de la serie original, James Siciliano, ejerciendo ambos también como productores ejecutivos.