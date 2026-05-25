"Presidente Curtis": La serie más inesperada de "Rick y Morty" llega en julio

De todos los personajes del demencial multiverso de "Rick y Morty", de quien menos esperábamos que tuviera su propia serie era el "Presidente Andre Curtis", y acá ya tenemos no solo un primer vistazo, sino que también su estreno confirmado para julio en HBO Max.

Keith David vuelve para dar su voz al líder del mundo en la serie animada "President Curtis", la cual se ambienta en el mismo universo de la serie original y tiene al mandatario enfrentando todas las crisis que "Rick Sánchez" considera indignas de él.

Junto a su excéntrico equipo, hará frente a una larga lista de conflictos que incluye desde la diplomacia interdimensional hasta las investigaciones paranormales, muy al estilo "Los Archivos Secretos X".

El primer vistazo a este spin-off llegó junto con el estreno de la novena temporada de "Rick y Morty", adelantando el tono que tendrá esta serie que incluye en su elenco de voces a Stephanie Beatriz ("Brooklyn Nine-Nine") y Jim Rash ("Community").

Dan Harmon, cocreador de "Rick y Morty", encabeza esta serie junto al guionista y productor de la serie original, James Siciliano, ejerciendo también como productores ejecutivos.