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Tópicos: Magazine | Streaming

Fingió ser mamá y se robó a una guagua: Nuevo documental de Maite Alberdi estrena su trailer

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Un hijo propio" llegará a Netflix en agosto.

Fingió ser mamá y se robó a una guagua: Nuevo documental de Maite Alberdi estrena su trailer
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La directora chilena nominada al Oscar, Maite Alberdi, estrenó el primer trailer de su nuevo largometraje titulado "Un hijo propio".

Ambientado en México, y mezclado con recreaciones ficcionadas, el documental sigue una increíble historia sobre una mujer que finge estar embarazada ante la presión social y sus deseos de ser mamá.

Para "completar" su embarazo robó un bebé del hospital, aunque fue descubierta poco tiempo después.

"Un hijo propio ofrece una mirada íntima sobre esta historia que en su momento fue un escándalo mediático, incluyendo testimonios de quienes la vivieron, así como un formato muy innovador en el que Maite Alberdi sumerge al espectador en un relato profundamente emotivo y sorprendente", complementa Netflix.

"Un hijo propio" de Maite Alberdi llegará a Netflix el próximo 13 de agosto.

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