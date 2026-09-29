"Futurama" terminó otra vez y su creador promete que "resucitaremos"

La serie animada "Futurama" volvió a terminar con el final de su temporada 14 en el streaming Disney+, sin novedades respecto a una renovación para volver con nuevas temporadas.
Sin embargo, su creador Matt Groening ("Los Simpson") no se muestra preocupado, pues la tripulación de Planet Express sido cancelada antes y siempre regresa, asegurando que la querida historia del futuro más caótico inevitable renacerá de alguna forma.
"Pueden meternos en un ataúd. Pueden clavar la tapa, pero no pueden enterrarnos. Resucitaremos. Así que no estoy demasiado preocupado", aseguró Groening al medio Variety.
El equipo sabe de volver a levantarse, pues la serie originalmente estrenada en 1999 en Fox fue cancelada en 2003, para luego ser revivida por Comedy Central entre 2008 y 2013. Posteriormente, el streaming Hulu, perteneciente a Disney, trajo de vuelta la serie en 2023, concluyendo esta semana en Disney+.
Los productores siempre trabajan el último episodio como si fuera un final y esta no fue la excepción, con el capítulo titulándose "La última conclusión", pero siempre dejan abierta la puerta a un posible regreso.
"Lo de '¿Va a terminar Futurama?'. Bueno, ya ha terminado muchas veces antes. Hacemos una broma al respecto en el final de temporada. El título es redundante y fatalista", declaró Groening, reconociendo que "últimamente tenemos una actitud de hacer como si nada, porque ya hemos pasado por esta situación muchas veces. Tenemos muchas más historias que contar. A los animadores, a los actores y a los guionistas les encantaría hacer más historias, así que ya veremos. Nunca se sabe".
De hecho, "Futurama" tiene asegurado tres especiales de larga duración que se estrenarán desde 2027, comenzando con un título de temática navideña.