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Tópicos: Magazine | Streaming

Gael García Bernal y Natalia Oreiro protagonizan nueva comedia romántica en streaming

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Nada entre los dos" sólo había llegado a los cines argentinos y uruguayos.

Gael García Bernal y Natalia Oreiro protagonizan nueva comedia romántica en streaming
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El mexicano Gael García Bernal y la uruguaya Natalia Oreiro son los protagonistas de la comedia romántica "Nada entre los dos", la cual llegará próximamente al streaming en Chile.

Tras un paso por cines de Argentina y Uruguay, la cinta dirigida por Juan Taratuto aterrizará en el catálogo de HBO Max este 17 de julio.

En la película ambos actores interpretan a dos ejecutivos de una misma empresa que se terminan enamorando tras conocerse en una fortuita reunión.

Además de la inédita dupla protagónica, "Nada entre los dos" cuenta con las actuaciones de Guillermina Fabbiani, Peto Menahem, Leonardo Daniel, Axel Madrazo y Pía Watson.

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