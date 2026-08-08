"Heated Rivalry" suma a dos nuevos protagonistas: cuándo se estrena su segunda temporada

La serie de hockey y romance "Heated Rivalry" (Más que rivales) ya alista su regreso a las pantallas y viene con novedades en su reparto.

Para esta nueva entrega, la producción confirmó la llegada de Justice Smith ("Detective Pikachu") y Charlie Gillespie ("Julie and the Phantoms"), quienes se sumarán en roles protagónicos junto a Hudson Williams y Connor Storrie.

Smith interpretará a Harris Drover, mientras que Gillespie dará vida a Troy Barrett, dos figuras que prometen tomar bastante peso en el desarrollo de la historia.

Basada en la saga de libros "Game Changers" de Rachel Reid, la trama seguirá explorando la vida de los jugadores Shane Hollander e Ilya Rozanov, interpretados por Williams y Storrie, cuya dinámica nació a partir de una fuerte competencia en el hielo y una atracción que derivó en un romance oculto.

"Rachel Reid nos dio dos personajes maravillosamente complejos en Harris y Troy. Justice y Charlie conectaron de inmediato con la vulnerabilidad y resiliencia que los definen", señalaron el creador Jacob Tierney y el productor Brendan Brady sobre las nuevas incorporaciones.

La segunda temporada de Heated Rivalry tiene previsto su estreno para abril de 2027 a través de la plataforma HBO Max.