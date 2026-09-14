Ignacia Baeza y las claves de su serie "Catedrales": "La culpa es algo que te mueve"

Una muerte sin resolver destruye a una familia profundamente religiosa, cuyos secretos amenazan con salir a la luz 30 años después del horrible suceso.

Así es la sinopsis de "Catedrales", la nueva serie original chilena de la plataforma Prime Video que este 16 de septiembre llegará al streaming con sus seis episodios.

Basada en la novela homónima de la argentina Claudia Piñeiro, la serie sigue a la familia Sardá a través de dos líneas temporales: a mediados de los 80 en el asesinato de una de sus hijas y en el 2016 cuando surgen nuevos antecedentes del caso.

La responsable de que se reinicie la investigación es "Lía", una de las hijas de la familia interpretada en el "pasado" por Vivianne Dietz y en el "presente" por Ignacia Baeza. Pese a no haber preparado el personaje juntas, ambas actrices encarnan a un personaje rebelde que cuestiona la fe de su familia y que es catalogada como "la oveja negra" de los "Sardá".

"Cuando veamos la serie, en el fondo uno va a entender el viaje de este personaje, y que no era necesariamente tan importante hacer un trabajo en común", señaló la intérprete a Cooperativa.

Uno de los grandes temas de "Catedrales" es la religión y la fe de sus personajes. Si bien la obra "no busca enjuiciar posturas", indicó Baeza, sí intentará "generar conversaciones y poner temas sobre la mesa".

En ese sentido Ignacia Baeza comparó su experiencia personal con la historia que se podrá ver en la serie: "yo estuve en un colegio católico y creo que la culpa es algo que te mueve", sostuvo.

"También mueve a todos los personajes de la serie, está como siempre ahí presente. Y ahí como que la iglesia te empapa e influye de alguna manera en tu vida, en las elecciones que tomas, en cómo te mueves y cómo te relacionas", agregó.

Su trabajo con Amparo Noguera

Junto a Amparo Noguera ("Carmen" en el "presente"), Ignacia Baeza protagoniza algunas de las escenas más tensas de "Catedrales". Ambas hermanas son absolutamente antónimas y están profundamente distanciadas tras la muerte que enlutó a los "Sardá".

Con el regreso de "Lía" a Chile y con la reapertura del caso, las diferencias con su hermana mayor se acrecentarán. "Tengo la suerte de ser muy cercana a la Amparo, somos súper amigas, y también soy una fanática de ella", dijo Baeza sobre su trabajo con su colega.

"La relación entre las dos estaba muy clara: está 'Carmen' que siempre le tuvo sangre en el ojo a 'Lía', y ella que es esta mujer rebelde, que le genera a 'Carmen' una contradicción porque es realmente su opuesto. Y 'Lía' siempre fue muy frontal con ella, le dice lo que piensa, entonces pasan 30 años y la relación es la misma", detalló.