La leyenda de "Las Guerreras Mágicas" renace en el tráiler de su nuevo anime

La leyenda de las tres niñas que lucharán para salvar al reino de Céfiro renace en el tráiler del nuevo anime de "Magic Knight Rayearth", mejor conocida en este lado del mundo como "Las Guerreras Mágicas".

En el marco del evento Anime Expo en Japón, este sábado se confirmó que la popular combinación de los géneros shojo y mecha creada por CLAMP regresará con esta adaptación moderna el próximo 7 de octubre.

Con Ayane Sakura como "Hikaru Shidou" ("Lucy"), Rumi Okubo como "Umi Ryuuzaki" ("Marina") y Rie Takahashi como "Fuu Hououji" ("Anais"), el elenco de voces sumó a Yuki Kaji como "Clef", Emiri Kato como "Presea" y Yoshitsugu Matsuoka como "Ferio".

Mientras que Saori Hayami será "Emeraude" ("Esmeralda"), Yuki Ono dará su voz a "Zagato" y Mika Kikuchi interpretará a "Mokona".

La nueva serie contará con animación del estudio E&H production bajo la dirección de Yui Miura ("Ninja Kamui") y con Shigeru Murakoshi ("Zombie Land Saga") en los guiones. Mientras que Satomi Watabe ("Escha Chron") está a cargo del diseño de los personajes, además de contar con Yuki Kajiura, Takumi Ozawa y Shiho Terada en la música.

La historia original, tanto del manga de CLAMP como del anime original producido por Tokyo Movie Shinsha (hoy TMS Entertainment), nos presenta a tres adolescentes, quienes son convocadas a Céfiro para cumplir una leyenda que cambiaría el destino de aquel mundo. Su misión será salvar a la "Princesa Esmeralda", el Pilar de Céfiro, quien fue capturada su sumo sacerdote "Zagato".

Las tres jóvenes deben convertirse en las legendarias Guerreras Mágicas y despertar a los Genios. Con la ayuda de sus poderes mágicos, lograrán vencer al enemigo, en una batalla donde no todo será lo que parece.