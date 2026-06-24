La serie animada "Batman: Caped Crusader" vuelve con clásicos villanos

La serie animada "Batman: Caped Crusader" ("Batman: El Enmascarado") presentó el tráiler de su segunda temporada, la cual se estrenará el próximo 31 de julio en el streaming Prime Video.

Este nuevo vistazo al regreso de la animación trae varios rostros conocidos de la galería de villanos de Ciudad Gótica, teniendo como principales enemigos al "Acertijo" y a "Poison Ivy", además de anticipar el debut del "Guasón" en esta reimaginación de la mitología del Hombre Murciélago.

Esta historia, un policial en toda su ley ambientado en la década de los '40, nos muestra al mejor detective del mundo haciendo lo que bien sabe: limpiar Gotham del elemento criminal. Pero la guerra por el control de la ciudad estalla con el arribo de nuevos y peligrosos villanos.

Hamish Linklater da su voz a "Bruce Wayne/Batman", encabezando un elenco que incluye a Jason Watkins como "Alfred Pennyworth", Eric Morgan Stuart como "Jim Gordon", Krystal Joy Brown como "Barbara Gordon" y Michelle C. Bonilla como "Renee Montoya".

Bruce Timm ("Batman: The Animated Series"), J.J. Abrams ("Star Trek") y Matt Reeves ("The Batman") producen la serie, que estrenó su primer ciclo en 2024 en el streaming de Amazon.