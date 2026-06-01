La serie "Dutton Ranch" anotó un hito para el universo televisivo de "Yellowstone"

El universo televisivo de "Yellowstone" no pierde fuerza tras la salida de Kevin Costner, pues su más reciente spin-off, "Dutton Ranch" ("Rancho Dutton"), se convirtió en el estreno más exitoso de una serie original en la historia del streaming Paramount+.

Desde la plataforma anunciaron que la serie ambientada en el mundo creado por Taylor Sheridan acumuló 12,9 millones de visualizaciones a nivel global en los primeros siete días desde su debut.

Junto con ello, en base a los datos de Nielsen, también fue la serie número uno en streaming en su semana de estreno.

Presentándose como secuela de la serie original, tiene como protagonistas a Cole Hauser y Kelly Reilly como "Rip" y "Beth", respectivamente, quienes luchan por construir un futuro juntos en Río Paloma, Texas, lejos de los fantasmas de Yellowstone.

Sin embargo, la paz tendrá que esperar al tener enfrentar a nuevas y brutales realidades y a un despiadado rancho rival que no se detendrá ante nada para proteger su imperio.

Ed Harris y Annette Bening también son parte del elenco de esta serie del universo de "Yellowstone", que estrena nuevos episodios cada viernes en el streaming Paramount+. La primera temporada tendrá nueve capítulos en total.