La taquillera "Toy Story 5" llega al streaming

La taquillera nueva aventura de los juguetes de Pixar, "Toy Story 5", finalmente confirmó su estreno en el streaming Disney+.

Desde la plataforma anunciaron que el regreso de Woody, Buzz, Jessie y toda la pandilla estará disponible el próximo 23 de septiembre en su catálogo, a tres meses de su debut en la gran pantalla.

La quinta película, dirigida por Andrew Stanton ("Wall-E") junto a McKenna Harris ("Ciao Alberto) como codirectora, nos advierte que la amenaza ahora es tecnológica.

La llegada de una tableta inteligente, llamada "Lilypad", pone en riesgo la existencia de los juguetes en la vida de "Bonnie", debiendo hacer frente a sus ideas disruptivas sobre lo que es mejor para la niña. Y no son los únicos que están siendo desechados ante la irrupción de las pantallas en las crianzas.

Desde su estreno en cines, se consolidó como uno de los mayores éxitos del año al recaudar más de 1.100 millones de dólares en la taquilla mundial. En América Latina, en tanto, superó los 200 millones de dólares de recaudación en taquilla y los 42 millones de espectadores.