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Tópicos: Magazine | Cine

"Toy Story 5" se convirtió en la película más taquillera en Latinoamérica en su primer fin de semana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cinta convocó a más de 10 millones de espectadores en la región.
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"Toy Story 5" se convirtió en la película más taquillera del año en todo Latinoamérica durante su primer fin de semana de estreno.

La cinta confirmó la popularidad de la saga al conseguir más de 10 millones de espectadores en la región tras su llegada a la cartelera de cines, sumando una recaudación de 53.8 millones de dólares.

En Estados Unidos la cinta logró recaudar casi 160 millones de dólares, con un total de 311 millones de dólares a nivel planetario.

"Toy Story 5" es la primera película desde 2019 de una exitosa franquicia que inició hace más de 30 años.

 

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