La aclamada serie de época "The Gilded Age" ("La edad dorada") estrenará su cuarta temporada el próximo 1 de noviembre en HBO y el streaming HBO Max. El regreso contará con ocho episodios, cuyo tráiler muestra que el cambio social de "Bertha Russell" (Carrie Coon) trae un alto costo a pagar.

Su familia debe afrontar las consecuencias, mientras "Agnes van Rhijn" (Christine Baranski) aprovecha la oportunidad para recuperar su posición. En tanto, "Marian" (Louisa Jacobson) se abre un nuevo camino y "Peggy" (Denée Benton) se esfuerza por ganarse la aceptación de sus futuros suegros.

La serie, creada por Julian Fellowes, se ambienta en la Edad Dorada estadounidense, que abarcó desde la década de 1870 hasta 1900, un periodo de inmenso cambio económico, de gran conflicto entre las viejas costumbres y los nuevos sistemas, y entre las enormes fortunas ganadas y perdidas.

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