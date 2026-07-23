Netflix estrenará película que recrea la captura de "El Chapo" Guzmán

"La captura", la nueva película del director mexicano Chava Cartas, reveló su primer tráiler en Netflix, teniendo a Alfonso Herrera y a Noé Hernández como los protagonistas de esta historia que recrea la detención del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2016.

El largometraje, dirigido por Cartas ("Contraataque") y guionizado por el escritor mexicano Bernardo Esquinca, sigue a dos policías federales, Arturo Carmona (Herrera) y Héctor Rosales (Hernández), quienes durante un patrullaje "se encuentran por accidente frente al criminal más buscado del mundo", apuntó el gigante del streaming en un comunicado compartido con EFE.

"Lo que era una revisión rutinaria los enfrenta de golpe a una encrucijada importante: entregar a 'El Chapo' y arriesgar todo lo que tienen, o aceptar una oferta millonaria y dejarlo ir", señaló el texto sobre la película, que se estrenará el próximo 21 de agosto.

El avance muestra que Hector Kotsifakis ("Pedro Páramo) será el encargado de dar vida al entonces líder del Cartel de Sinaloa, una de las mayores organizaciones criminales del México.

Mientras que el actor Juan Pablo Cruz García encarnará a Jorge Iván "El Cholo" Gastélum, el narcotraficante que "operó como jefe de seguridad y principal líder de sicarios" de "El Chapo".

El reparto también contará con la participación de Paola Fernández ("Ojitos de huevo"), quien interpretará a la esposa de Carmona bajo el nombre de Isaura, y es una producción ambientada en Los Mochis, en el estado mexicano de Sinaloa, donde fue capturado "El Chapo", quien en 2017 fue extraditado a EE.UU.