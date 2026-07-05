Netflix fijó el regreso del "Steel Ball Run" de "JoJo's Bizarre Adventure"

Tras desatar la furia de los fans de "JoJo's Bizarre Adventure" por el formato de emisión de su séptima temporada, "Steel Ball Run", desde Netflix anunciaron la fecha de estreno de la "segunda etapa" de la serie recuperando un clásico: los "viernes de Jojo".

La adaptación de la séptima saga del longevo e influyente manga creado por Hirohiko Araki retomará la peligrosa carrera a caballo para cruzar Estados Unidos -que da nombre a la temporada- el próximo 25 de septiembre.

Esta "Segunda Etapa", que abarcará la segunda y tercera fase de la carrera, tendrá 11 episodios a estrenarse cada viernes desde esa fecha.

Será acá donde veremos a los jinetes en una travesía de más de 1.200 kilómetros por un desierto que alberga una siniestra zona conocida como "Devil's Palm", además de presentar el debut de nuevos personajes, como "Mountain Tim" (voz de Tomoaki Maeno), "Funny Valentine" (voz de Tomokazu Sugita) y "Hot Pants" (voz de Yoko Hikasa).

Nuevamente producida por david production, el mismo estudio de animación de las seis aventuras previas del universo "JoJo", "Steel Ball Run" nos lleva a un universo alternativo, que corre de forma independiente y que está completamente separado de las temporadas previas.

Manteniendo los elementos más reconocidos del universo de "Jojo", como los "Stands" y múltiples referencias, la aventura nos traslada a 1890. Es ahí donde conocemos a "Johnny Joestar", un ex jockey parapléjico, y a "Gyro Zeppeli", maestro de un arte místico llamado Giro.

Ambos competirán en la carrera "Steel Ball Run" a través de Estados Unidos para ganar un gran premio de 50 millones de dólares, enfrentándose a un gran número de jinetes de todo el mundo.