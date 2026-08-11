Nicholas Hoult será el nuevo Gilderoy Lockhart en la serie de "Harry Potter"

El carismático pero presumido y vanidoso profesor "Gilderoy Lockhart" será interpretado por Nicholas Hoult en la segunda temporada de la serie de "Harry Potter".

La primera temporada de la adaptación televisiva de las novelas de J.K. Rowling, que se titulará "Harry Potter y la Piedra Filosofal", se estrenará esta Navidad en la señal HBO y el streaming HBO Max, con la segunda temporada avanzando rápidamente para comenzar su rodaje en el último trimestre de este año.

El segundo ciclo, que se titula "Harry Potter y la Cámara Secreta", tiene entre sus personajes más importantes a "Gilderoy Lockhart", quien fuera interpretado por Kenneth Branagh en la película del mismo nombre de 2002.

Se trata de mago internacionalmente famoso y sumamente arrogante que es reclutado por "Dumbledore" como el nuevo profesor de Defensa contra las Artes Oscuras de Hogwarts. Reconocido por sus presuntos logros con una medalla Orden de Merlín, tercera clase, y ganador en cinco oportunidades del premio a la sonrisa más encantadora que otorga la revista Corazón de Bruja, no tardará en revelar su verdadera naturaleza.

La serie está encabezada por Francesca Gardiner, compartiendo labores de showrunner con Jon Brown a partir de esta segunda temporada, luego de ser uno de los escritores en el primer ciclo y trabajar juntos en "Succession".

Dominic McLaughlin es el nuevo "Harry Potter" en esta adaptación de la saga literaria, siendo acompañado por Arabella Stanton como "Hermione Granger" y Alastair Stout como "Ron Weasley".