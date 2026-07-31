Nueva serie de "The Big Bang Theory" tuvo sorpresivo cameo a cachetazo limpio

A cachetazo limpio regresó un personaje original de "The Big Bang Theory" en el nuevo spin-off "Stuart no logra salvar el universo", cuyo concepto central de saltar entre múltiples universos permite el retorno de varios rostros emblemáticos en versiones alternas de sus personajes.

La serie está protagonizada por "Stuart" (Kevin Sussman), el dueño de la tienda de cómics que solían visitar los geeks de la serie original, quien tiene la misión de restaurar la realidad en un apocalipsis multiversal causado por la destrucción de un dispositivo construido por "Sheldon" y "Leonard".

El primer episodio tuvo un cameo de "Raj" (Kunal Nayyar), y no será la última vez que veamos al actor; mientras que el segundo capítulo contó con otro emblemático personaje: la mismísima "Penny", nuevamente interpretada por Kaley Cuoco.

Su regreso la presentó como la líder de la resistencia en una realidad controlada por una inteligencia artificial, teniendo como segundo al mando a "Zack", quien vuelve a ser interpretado por Brian Thomas Smith.

Los rebeldes rescatan "Stuart", quien fue parte de un programa de reeducación a "Bert" (Brian Posehn) y "Kripke" (John Ross Bowie), y "Penny" demuestra que aún tiene la mano pesada al intentar que vuelvan a la normalidad con una serie de cachetazos.

En conversación con TV Line, los cocreadores Chuck Lorre y Bill Prady destacaron que "lo divertido de esta serie es que cada personaje, por improbable que parezca, acaba asumiendo un nuevo papel".

Que "Penny" termine siendo líder de la resistencia hacía sentido para ellos, porque "siempre fue la más competente del grupo original. Si había que hacer algo importante, probablemente era mejor que 'Penny' se encargara de ello".

La serie, que estrena nuevos episodios cada jueves en el streaming HBO Max, también mostró variantes de Christine Baranski, interpretándose a sí misma tras dar vida a la madre de "Leonard", y de Ramona Nowitzki, quien encarnó a "Riki Lindhome", prometiendo aún más cameos y versiones alternas de personajes emblemáticos.