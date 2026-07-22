"El tipo de serie que verían Sheldon y Leonard": Esto es "Stuart no logra salvar el universo"

La comedia televisiva "The Big Bang Theory" deja de lado las risas pregrabadas y los escenarios recurrentes para abrazar un caos multiversal en su nuevo spin-off, "Stuart no logra salvar el universo" ("Stuart fails to save the universe"), en un radical giro de tono que sorprende aún más al dar el protagonismo al héroe más inesperado, "Stuart Bloom", el dueño de la tienda de cómics que solían visitar los geeks de la serie original.

Chuck Lorre, creador del universo televisivo de "The Big Bang Theory", contactó a Kevin Sussman en plena pandemia para ofrecerle regresar como "Stuart" en su propia serie y el actor no dudó en aceptar la oferta, como reconoció en conversación con Cooperativa.

"Chuck se puso en contacto conmigo para hablarme acerca de esto en plena pandemia, algo que me resultó muy extraño porque en aquel momento no estaba pasando nada. Era solo una idea que se le había ocurrido y, cuando me preguntó si me interesaría, pensé: 'Qué raro, ¿por qué me preguntas siquiera si me interesa?'. Sí. ¡Sí!", recordó Sussman, dando cuenta de que intentó hacerse el indiferente, "pero, como todos sabemos, no se me da bien eso".

La historia es simple en el papel, pero no en su presentación: tras la destrucción de un construido por "Sheldon" y "Leonard", será misión de "Stuart" restaurar la realidad en un apocalipsis multiversal que lo llevará a encontrarse con versiones alternas de reconocidos personajes de la serie original.

No estará solo en esta misión, teniendo la ayuda de su novia "Denise" (Lauren Lapkus), de su amigo el geólogo "Bert" (Brian Posehn) y del físico cuántico y siempre molesto "Barry Kripke" (John Ross Bowie).

"Es ciencia ficción, pero también es fantasía. Y además tiene acción. Cada episodio parece pertenecer a un género diferente. Lo único que realmente los conecta es que se trata de estos personajes que ya conocemos, aunque en realidad es algo totalmente distinto. Se podría decir que es justo el tipo de serie que verían 'Sheldon' y 'Leonard'", describió Sussman.

Será misión de "Stuart" y sus amigos restaurar la realidad en un apocalipsis multiversal. (Foto: HBO Max)

Mientras que Bowie, que se ganó el amor y odio de la audiencia como "Kripke", valoró el trabajar en esta serie que los saca de los lugares comunes, porque "tener la oportunidad de correr de un lado a otro, hacer escenas de acción y que de vez en cuando nos elevaran con cables ha sido algo con lo que ni siquiera había soñado".

"Creía que era tan inalcanzable que ni siquiera me molestaba en soñar con ello. 'Oh, eso nunca va a pasar', pensaba, y sin embargo pude hacer todo eso y mucho más durante esos cuatro meses que estuvimos rodando la serie", destacó el actor.

Los mismos personajes, realidades muy distintas

Todo es tan diferente para estos personajes que ni siquiera están en las mismas relaciones con las que los vimos en la serie original, tanto así que "Stuart" y "Denise" no están juntos al inicio de la nueva aventura.

"Cuando volvemos a ver a 'Denise', ya no es la novia de 'Stuart'. Ha estado viviendo su propia vida en una realidad totalmente diferente", nos adelantó Lapkus.

Aquello resultó un desafío emocionante desde lo narrativo para la actriz al tener a estos personajes conectando nuevamente. "Fue muy emocionante que empezara así, porque podemos ver cómo se desarrolla esta relación a lo largo de la temporada y ver hacia dónde va. Además, ambos han tenido sus propias vidas desde la última vez que los vimos y han pasado cosas diferentes", señaló.

"Stuart" y "Denise" no están juntos al inicio de la nueva aventura. (Foto: HBO Max)

"No es que 'Stuart' esté intentando arruinarlo todo a propósito"

Tal como tantea el título de la serie, el fracaso para nuestro peculiar héroe será una constante y, para los actores, aquello resultó ser muy divertido de ver, como lo señaló Posehn al retomar su personaje de "Bert", destacando cómo cada capítulo va "in crescendo" en lo que respecta al caos multiversal a enfrentar.

"Hay una escalada que va in crescendo, en el sentido de que los guiones se vuelven cada vez más locos, y creo que eso será muy divertido para los espectadores", aseguró el actor, señalando que todo "empieza en algo muy alocado y luego, en el segundo episodio, piensas: 'Qué? Esto no se parece al primero', y en el tercero…".

El propio elenco se vio sorprendido con todas las locuras que les arrojaban en cada episodio, como explicó Posehn, ya que "cada semana recibíamos guiones nuevos y, como actor, pensaba: 'Dios mío, esto será muy divertido de interpretar y seguro que será increíble para el público cuando lo vea más adelante, sin duda'".

"No es que ('Stuart') esté intentando arruinarlo todo a propósito", complementó Lauren sobre la idea central de la serie, por lo que "verle esforzarse tanto y aun así fracasar resulta intrínsecamente atractivo y divertido".

Si nunca han visto "The Big Bang Theory", Bowie sostuvo que "te va a encantar esta serie".

Y si ya la has visto, "está llena de guiños y cameos divertidos", advirtiendo que no puede dar más detalles, "pero creo que los fans de la serie original se emocionarán mucho al ver a algunos viejos conocidos haciendo cosas nuevas".

"Stuart no logra salvar el universo" se estrena este jueves 23 de julio en el streaming HBO Max.