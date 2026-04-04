Películas y series para ver en Semana Santa en HBO Max

Se acerca la celebración de Pascua y muchos buscan ver contenidos relacionados a ella. Es por ello que dejamos cinco títulos destacados disponibles en HBO Max para Semana Santa.

Estos contenidos están basados en los últimos días de Cristo, relatos bíblicos e incluso historias contemporáneas ambientadas en estas fechas. Desde acontecimientos históricos hasta experiencias actuales, estas producciones recorren distintos relatos de fe, duda y esperanza.

The Passion

Serie

Miniserie de seis capítulos que muestra la historia de los últimos días de Cristo, desde la entrada a Jerusalén hasta la Resurrección. Protagonizada por Ben Daniels, John Lynch y Joseph Mawle, bajo la dirección de Michael Offer.

La resurrección de Cristo

Película

Una épica historia bíblica narrada desde la perspectiva de un no creyente. Clavio (Joseph Fiennes), un militar romano, junto a su ayudante Lucio (Tom Felton), recibe la misión de investigar qué ocurrió con Jesús tras la crucifixión, buscando desmentir los rumores de su resurrección. Dirigida por Kevin Reynolds.

Fátima

Película

Lucía, una niña de 10 años, junto a sus primos, asegura haber presenciado apariciones de la Virgen en Fátima, Portugal. Sus relatos generan tensión con autoridades religiosas y políticas, mientras miles de creyentes llegan al lugar esperando un milagro. Una historia inspiradora sobre el poder de la fe, protagonizada por Joaquim De Almeida, Goran Visnjic, Stephanie Gil, Alejandra Howard, Harvey Keitel y Sônia Braga.

Reyes

Serie

Esta producción retrata la historia del pueblo de Israel desde el profeta Samuel hasta la caída de Jerusalén. Incluye relatos del rey David y su hijo Salomón, abordando textos como Salmos, Proverbios y Eclesiastés en una narrativa cargada de drama, fe y poder.

Cuando nadie nos ve

Serie

Una oficial de policía y una agente del ejército estadounidense investigan una serie de crímenes en un pueblo español durante Semana Santa. Basada en la novela de Sergio Sarria, la historia mezcla misterio y tensión en un entorno marcado por tradiciones religiosas. Protagonizada por Maribel Verdú, Mariela Garriga y Dani Rovira.