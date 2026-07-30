Pese a anunciar temporada 2: Marvel canceló la serie "Wonder Man"

La serie "Wonder Man" de Marvel Television fue cancelada por Disney+, pese a que la laureada producción televisiva protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley había sido renovada para una segunda temporada en marzo pasado.

Desde el medio especializado Variety explicaron que la serie nunca puso en marcha el trabajo de la sala de guionistas para su segunda temporada y los escritores fueron liberados para buscar otros proyectos.

La noticia se da poco después de que Abdul-Mateen fuera nominado a los Premios Emmy como mejor actor en una serie de comedia. El intérprete ya ganó en esta premiación gracias a su trabajo en "Watchmen", de HBO, que se inspiró en el cómic homónimo de DC.

Pese a la cancelación de la serie, los personajes de la serie continuarán apareciendo en otros proyectos futuros de Marvel.

La serie cocreada por Andrew Guest y Destin Daniel Cretton se centra en "Simon Williams" (Abdul-Mateen), un aspirante a actor con superpoderes que busca triunfar en Hollywood y cumplir su sueño de dar vida a su héroe de infancia, "Wonder Man", en un ambicioso remake cinematográfico.

Sin embargo, tiene un problema: Hollywood prohibió los poderes. Es ahí aparece "Trevor Slattery" (Kingsley), quien lo ayudará en su camino al estrellato, uno donde todos parecen guardar secretos.