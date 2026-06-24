Qué ver en streaming: Javier Bardem se luce como un psicópata en "Cabo de miedo" de Apple TV

Ya están disponibles en la plataforma Apple TV los primeros episodios de "Cabo de miedo", una nueva serie que revive una historia clásica del cine con el español Javier Bardem como absoluto protagonista.

Basada en la novela "The Executioners" y con directas referencias a la película de Martin Scorsese (que además es productor ejecutivo), "Cabo de miedo" sigue a Max Cady (Bardem), un expresidiario que acaba de salir de la cárcel tras un larga condena y que comienza a "disfrutar" de su nueva vida en libertad.

Sin embargo su misión principal es otra: acosar y vengarse del matrimonio de abogados que lo encarceló 17 años antes. Por otro lado esta pareja, compuesta por Amanda Bowden (Amy Adams) y Tom Bowden (Patrick Wilson), tiene un exitoso pasar construido en base a decisiones cuestionables.

A diferencia de las otras adaptaciones, en esta serie el conflicto principal se centra entre Max Cady y en Amanda Bowden, quien lo representó en el caso que lo llevó a la cárcel y le recomendó declararse culpable del asesinato de su esposa embarazada.

Si cometió este horrible delito o no poco importa, ya que Cady -encarnado por un sublime Javier Bardem- conoce perfecto los vacíos legales del sistema para salirse con la suya.

¿Es mejor que la película?

Pese a sus innegables referencias a la película de Scorsese, esta versión de "Cabo de miedo" logra desmarcarse de sus antecesoras gracias a varios elementos. El más notorio es el cambio de foco en sus protagonistas, aunque también destacan aspectos del guión que en las otras producciones fueron considerados como polémicos.

En ese sentido Max Cady ya no acosará a la hija adolescente de los Bowden, lo que evita toda la subtrama sobre el enamoramiento de la joven con el excarcelario.

Estas modificaciones, sumada la actuación de Bardem, hacen que la serie de "Cabo de miedo" resulte en un refrescante thriller psicológico que pone en tela de juicio la moralidad y la ética de todos sus personajes.