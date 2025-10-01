Qué ver en streaming: "The Paper" es mucho más que un spin off de "The Office"

En los últimos años uno de los grandes anhelos de la televisión ha sido traer de regreso, en el formato que sea, a la historia y los personajes de la icónica serie estadounidense "The Office".

Tras años de rumores y conversaciones, Greg Daniels (el impulsor de la exitosa versión americana) decidió darle luz verde a uno de los proyectos y crear "The Paper", una serie que promete explorar el mismo mundo de "The Office" casi dos décadas después.

Esta nueva producción sigue a un decadente periódico de Ohio (el Medio Oeste de EE.UU.) y a su nuevo editor "Ned Sampson" (Domhnall Gleeson) intentando lidiar con trabajadores celosos, recortes de presupuesto y reporteros que nunca han reporteado.

Pero ¿qué tiene que ver con "The Office"? "The Paper" sigue el formato de falso documental, el cual es registrado por el mismo equipo audiovisual que grabó a "Michael Scott" y compañía en "Dunder Mifflin".

Con una nueva historia, personajes con arquetipois distintos, buenos chistes y una férrea crítica a la industria de los medios de comunicación, "The Paper" logra desmarcarse completamente de "The Office" y se concibe como una serie independiente.

Pese a eso la serie tributa constantemente a "The Office", tiene referencias a varios de sus personajes y logra cautivar a sus fans con una historia original que tiene reflejos de lo ocurrido en Scranton.

"The Paper" está disponible en HBO Max.

Otros recomendados

House of Guinness en Netflix

Steven Knight, el creador de la aclamada "Peaky Blinders" y el próximo guionista de la saga "James Bond", está de regreso con "House of Guinness", una nueva serie histórica centrada en la familia Guinness y en la expansión de su imperio cervecero en el Reino Unido y el resto del mundo.

La serie comienza tras la muerte del patriarca Benjamin Guinness en el siglo XIX y con la compañía convertida en una importante fuerza laboral y económica en la convulsionada Inglaterra de la época. En ese contexto sus cuatro hijos tendrán que hacer lo imposible por mantener el negocio familiar y expandirlo hacia el resto del mundo.

En 8 episodios -y con una historia que podría desencadenar en próximas temporadas-, "House of Guinness" cuenta una historia familiar llena de drama, engaños y acción al ritmo de frenéticas canciones de rock celta, lo que recuerda a la emblemática estética de "Peaky Blinders".