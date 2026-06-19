Remake de "Ranma 1/2" reveló nuevo tráiler de su temporada 3: ¿Cuándo se estrena?

El remake de "Ranma 1/2" ha sido todo un éxito al logar conectar con nuevas audiencias y reconquistar a los fans de siempre, preparando su regreso con la tercera temporada que llegará en octubre de este 2026 al streaming Netflix.

El estudio de animación Mappa liberó este viernes un nuevo tráiler de los próximos episodios de la adaptación moderna de una de las obras más queridas y divertidas de la maestra Rumiko Takahashi, anticipando un intenso duelo entre "Ranma" y "Ryoga", además de las imprescindibles y caóticas desventuras.

La alocada historia nos presentó a "Ranma Saotome", un joven de 16 años entrenado desde pequeño en el kung fu que se transforma en chica cada vez que tiene contacto con el agua fría, y a "Akane Tendo", una joven experta en artes marciales que busca suceder a su padre como cabeza del dojo familiar, quien fue comprometida -sin su consentimiento- con "Ranma".

Al regresar a Japón junto a su padre "Genma" y llegar al dojo, la familia "Tendo" no tarda en descubrir que se transformar en mujer y oso panda -respectivamente- con el agua fría y ese será tan solo el inicio de una serie de situaciones cómicas, hilarantes y románticas que tendrán al centro a "Ranma" y "Akane", a quienes no les atrae la idea de estar comprometidos... ¿o sí?

El manga original debutó en agosto de 1987 en la revista Weekly Shōnen Sunday de Shogakukan y su serialización se extendió hasta marzo de 1996, reuniendo 38 volumenes. Su primera adaptación al anime, la cual vimos por primera vez en televisión abierta en los 90 (¡sin censura!), se emitió entre 1989 y 1992 en Japón sumando 161 episodios producidos por Studio Deen.

Eso sí, lo que muchos no saben es que solo 18 episodios de la serie corresponden a "Ranma 1/2" y todos los demás a "Ranma 1/2 Nettōhen", una división de la que no dio cuenta la emisión en occidente. Sumemos a ello tres películas, 12 OVAs (anime de video original) y nueve episodios especiales.