Revelan primer vistazo a la nueva serie animada de "Los Cazafantasmas"

Netflix liberó este miércoles el primer vistazo a la nueva serie animada de "Los Cazafantasmas", la cual se titulará "Ghostbusters: Night Shift", llegando a la plataforma durante el 2027.

La historia se desarrollará en la Nueva York de 1994, cinco años después de que los expertos en el negocio de cazar fantasmas sacaran a pasear por la ciudad a la Estatua de la Libertad, lo que vimos en la segunda película de 1989.

Ahora, luego de que el equipo original se separe, una nueva amenaza sobrenatural se cierne sobre la Gran Manzana y será la misión de un grupo de temerarios neoyorquinos ponerse el traje, enfrentarse a sus miedos y acabar con unos cuantos fantasmas.

Esta serie, en completa continuidad con las películas originales, tiene a Ben Hibon y Elliott Kalan como showrunners, además, de contar con Jason Reitman y Gil Kenan, directores y guionistas de las últimas entregas "Afterlife" y "Frozen Empire", como productores ejecutivos mediante la productora Ghost Corps Inc.

La serie "Los Verdaderos Cazafantasmas" ("The Real Ghostbusters"), con el "Verdaderos" siendo agregado al título a raíz de la disputa con Filmation y sus propios "Ghost Busters", es un clásico animado y que sigue siendo muy querido por los fans de la franquicia, con 140 episodios que se emitieron originalmente entre 1986 y 1991.

La siguiente aventura animada fue "Extreme Ghostbusters", que por este lado del mundo se conoció como "Cazafantasmas: La Nueva Generación", solo se extendió por 40 episodios, aunque se ganó un lugar en el corazón de los fans con el nuevo equipo que era encabezado por "Egon".

La próxima serie animada para Netflix recién será la tercera animación televisiva de la franquicia y la primera animación de "Los Cazafantasmas" en casi tres décadas, considerando que "Extreme Ghostbusters" finalizó en diciembre de 1997.