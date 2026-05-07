Robo de escobas y varitas impacta a la serie de "Harry Potter"

La delincuencia impacta al mundo mágico al registrarse el robo de múltiples objetos, como escobas y varitas, desde el set de las grabaciones de la nueva serie de "Harry Potter" para HBO.

Escobas, calabazas, libros de hechizos, varitas y hasta comida falsa desaparecieron sin dejar rastro, con el equipo dando cuenta del robo al notar su ausencia en el rodaje de la escena del gran festín de Halloween, que tiene lugar en el Gran Comedor de Hogwarts.

La situación obligó a la producción a tomar acciones inmediatas, siendo obligatorio que todos los objetos del set incluyan microchips para saber si son extraídos, informaron desde The Sun.

Junto con ello, se advirtió que cualquier persona que sea sorprendida robando incurrirá en incumplimiento de contrato y será escoltado fuera de los estudios Warner Bros. Leavesden, donde se graba la serie.

"Los accesorios de esta producción llevan microchips", señalan los afiches colocados en las zonas de descanso del complejo, donde también se informó que mover cualquier objeto de su área designada requiere la autorización del departamento respectivo.

Desde el citado medio también indicaron que los jefes de la producción están "furiosos" con los robos, procediendo también a una búsqueda de los artículos sustraídos en sitios como eBay para evitar su venta online.

La serie, cuya primera temporada se conocerá como "Harry Potter y la Piedra Filosofal", se estrenará en Navidad; mientras que el segundo ciclo, "La Cámara Secreta", ya tiene luz verde e iniciará su rodaje a fines de este año.