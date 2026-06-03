"Soy Luna" presenta primer adelanto de su regreso a la pantalla: Fecha de estreno
La serie de Disney, protagonizada por Karol Sevilla, retomará la historia a ocho años de su final.
La serie de Disney, protagonizada por Karol Sevilla, retomará la historia a ocho años de su final.
La serie "Soy Luna" presentó este miércoles el primer adelanto de su regreso a la pantalla.
A ocho años de su final, la producción contará con el regreso de Karol Sevilla en el papel principal, junto a Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto y Agustín Bernasconi.
En tanto, la historia girará en torno al regreso de la patinadora Luna Valente (Sevilla) a su querido "Jam & Roller", justo después de un misterioso accidente que la llevó a alejarse de las pistas.
En este contexto, la joven deberá enfrentar traiciones, obstáculos y un dilema del corazón al debatirse entre amores del pasado: Simón (Ronda) y Matteo (Pasquarelli).
Asimismo, volver a ponerse los patines no será fácil, y mucho menos cuando el plan de un villano oculto comience a complicarle el camino
La cuarta temporada de la serie, titulada "Soy Luna: Volver a rodar", llegará a Disney+ el próximo 24 de julio.