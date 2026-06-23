"Stuart" no logrará salvar al universo en lo nuevo de "The Big Bang Theory": Tráiler y fecha de estreno

Un radical giro es el que trae el universo de "The Big Bang Theory" con su nueva serie, presentando épica multiversal protagonizada por el héroe más inesperado de todos, "Stuart Bloom" (Kevin Sussman), el dueño de la tienda de cómics.

HBO Max liberó este martes el segundo tráiler de "Stuart Fails To Save The Universe" ("Stuart no logra salvar el universo"), el nuevo spin-off de la serie original que se estrenará el próximo 23 de julio en el streaming de HBO.

La historia nos lleva directo a un apocalipsis multiversal provocado por "Stuart" (Sussman) al romper un dispositivo construido por "Sheldon" y "Leonard", viéndose obligado a salvar a toda la existencia.

Teniendo en su poder una máquina entregada por una versión suya de una realidad alternativa, contará con la ayuda de su novia "Denise" (Lauren Lapkus), de su amigo el geólogo "Bert" (Brian Posehn) y del físico cuántico y siempre molesto "Barry Kripke" (John Ross Bowie).

Los singulares héroes se encontrarán con versiones de universos alternativos de varios personajes de la serie original, además de visitar múltiples realidades paralelas, anticipando un mundo inspirada en "Matrix".

Fue creada, escrita y producida por Chuck Lorre, cocreador y productor ejecutivo de todas las series derivadas de este universo, junto a Zak Penn y Bill Prady, también cocreador de la serie original.

Se trata del tercer spin-off de "The Big Bang Theory", luego de "Young Sheldon", centrada en la niñez y adolescencia de "Sheldon Cooper"; y "Georgie & Mandy's First Marriage", enfocada en el matrimonio de "Georgie", hermano de "Sheldon", y "Mandy", presentando sus desafíos como jóvenes padres.