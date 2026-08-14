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Tópicos: Magazine | Streaming

"The Mandalorian and Grogu" confirma estreno en el streaming para septiembre

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La película es protagonizada por el chileno Pedro Pascal.
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La plataforma Disney+ anunció que la película "The Mandalorian and Grogu" ya tiene fecha de estreno en su catálogo.

La cinta del universo de "Star Wars" es protagonizada por el chileno Pedro Pascal en el papel de "Din Djarin", un cazarrecompensas conocido como "El Mandaloriano", que es acompañado por "Grogu", una criatura de la misma especie que el mítico "Yoda".

Este largometraje seguía la historia de las tres temporadas de la serie "The Mandalorian" y la serie "El libro de Boba Fett".

Sin embargo la película tuvo un pobre desempeño en la taquilla con un monto de 345 millones de dólares en todo el mundo, registrando la recaudación más baja para una cinta de "Star Wars".

"The Mandalorian and Grogu" aterrizará en el catálogo de Disney+ el 2 de septiembre.

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