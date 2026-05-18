"¿Tienes miedo?": La serie "Linternas" sorprende con su nuevo tráiler

La serie "Linternas" ("Lanterns"), inspirada en la mitología de "Linterna Verde" de los DC Comics, liberó este lunes un nuevo tráiler en el que se nos invita a superar el miedo en un oscuro misterio a ser resuelto por "Hal Jordan" y "John Stewart", dos de los más emblemáticos policías intergalácticos del Cuerpo de Linternas Verdes.

A diferencia de la premiada "El Pingüino", que protagonizó Collin Farrell y que estaba en continuidad con la película "The Batman", esta serie se desarrolla dentro del renovado Universo DC (DCU), donde también transcurren los eventos de las películas de "Superman" y "Supergirl". De hecho, el adelanto reveló un importante cameo de un superhéroe.

Lo que propone "Linternas" es ser una serie del universo de superhéroes con el sello HBO. Acá tenemos un relato al estilo "True Detective", con policías intergalácticos investigando un misterio en un pueblo ubicado en el corazón de Estados Unidos.

Pese a ello, el último tráiler finalmente da en el tono superheroico con mayor despliegue de los poderes y habilidades de los protagonistas, tanto dentro como fuera de nuestro mundo, poniendo su foco en el choque generacional entre el nuevo recluta "John Stewart" (Aaron Pierre) y el legendario Linterna "Hal Jordan" (Kyle Chandler).

Fecha de estreno y plataforma

"Linternas" se estrenará el próximo 16 de agosto en el streaming HBO Max, sumando a su elenco a la actriz Laura Linney.

La serie está encabezada por Chris Mundy ("True Detective: Night Country") como showrunner, escribiendo los guiones junto a Damon Lindelof ("Watchmen") y el historietista Tom King ("Mister Miracle"), llegando a HBO Max con ocho episodios que se desarrollarán dentro del DCU.