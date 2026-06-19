Trump es ridiculizado en nuevo anime: Se orina encima

El anime "Baki-Dou: The Invincible Samurai", que acaba de estrenar su segunda parte en el streaming Netflix, ridiculizó al presidente de EE.UU. Donald Trump, parodiándolo como un líder atemorizado que pierde el control de la vejiga y se orina encima.

La adaptación del manga de artes marciales de Keisuke Itagaki, que ya va en su cuarta entrega, es producida por TMS Entertainment y se ha caracterizado por mantener la sátira a líderes mundiales, muy presente en la obra original.

Trump es la inspiración de "Tranp", el nuevo presidente estadounidense, quien es informado por su predecesor "Barack Ozma" (la versión de Barack Obama en el anime) de que todos los mandatarios de EE.UU. deben hacer un juramento de amistad y no agresión ante "Yujirou Hanma", considerado como el hombre más poderoso del mundo.

"Tranp" intenta romper esta tradición y decide encarar al gigantesco combatiente, pero queda paralizado en el acto: presa del pánico, se orina encima y saca su Biblia para jurarle lealtad.