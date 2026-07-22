Vivo o muerto vienes conmigo: Confirman reinicio de "Robocop" en streaming

Bienvenidos a Detroit. El caos se apodera de la ciudad y solo un policía mitad humano, mitad robot, podrá traer hacer la diferencia, con la historia del imparable cyborg que lucha contra el crimen renaciendo en streaming.

Amazon MGM Studios dio luz verde a una serie de "RoboCop" que llegará a su plataforma Prime Video, confirmando una primera temporada de ocho episodios para este reinicio televisivo.

El proyecto, que ha estado en desarrollo desde 2022, tiene a Peter Ocko como guionista, productor ejecutivo y showrunner, además de James Wan ("El Conjuro") como productor ejecutivo con su productora Atomic Monster.

Michael Miner y Ed Neumeier, cocreadores y coguionistas de la película original, también ejercerán como productores de este reinicio, cuya sinopsis tantea que "un gigantesco conglomerado tecnológico convence la ciudad para incorporar a su fuerza policial a un poderoso robot, al que se le ha implantado la conciencia de un querido agente fallecido".

Fue en 1987 que conocimos a "Alex Murphy", interpretado por Peter Weller, como el policía modificado cibernéticamente tras ser asesinado por unos despiadados criminales.

Reconstruido como un indestructible agente del orden en Detroit, siendo mitad hombre y mitad máquina, empieza a limpiar las calles de la ciudad hasta que comienza a ser atormentado por memorias de su vida pasada, fragmentos de su tortura y asesinato, lo que le llevará a buscar venganza en esta película dirigida por Paul Verhoeven cargada a la sangre y la violencia.

Aunque se trataba de una sátira, terminó acercándose muchísimo a la realidad, desde el control empresarial de la megacorporación Omni Consumer Products (OCP) y el impacto de la privatización en las libertades individuales.

No es la primera serie inspirada en "RoboCop", franquicia que tiene tres películas y un remake en 2014, ya que en 1994 tuvo una livianísima adaptación televisiva en acción real y también una serie animada para toda la familia a fines de los '80.

Se suma una miniserie live-action "RoboCop: Prime Directives" del 2001 y otra serie animada pensada en un público más adolescente llamada "RoboCop: Alpha Commando" que llegó en 1998.