Volvemos a Night City en el anime "Cyberpunk: Edgerunners 2"

El premiado anime "Cyberpunk: Edgerunners" está de regreso con una nueva temporada, la cual nos entregará una historia completamente original ambientada en el universo del videojuego "Cyberpunk 2077".

Netflix liberó este lunes el primer tráiler de esta secuela centrada en nuevos personajes de la caótica y distópica Night City, teniendo de vuelta al estudio de animación Trigger bajo la dirección de Kai Ikaras, quien trabajara en la serie original.

La historia presentó a sus personajes centrales, Weak Kingsley, Talia Yang, Roman Carax y D, quienes encabezarán lo que es descrito como una descarnada crónica de redención y venganza.

"Cuando el mundo está cegado por el espectáculo, ¿a qué extremos tienes que llegar para que tu historia importe?", anticipó la sinopsis.

La serie tiene a Ichigo Kanno (Promare, Cyberpunk: Edgerunners) como diseñador de personajes y a Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare), en los guiones.

"Cyberpunk: Edgerunners 2" tendrá 10 episodios a estrenarse en Netflix durante el otoño del hemisferio norte, o sea, en el último trimestre de este 2026.