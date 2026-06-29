"Witch Hat Atelier" confirmó temporada 2: ¿Dónde se podrá ver el anime?

La adaptación al anime del premiado y celebrado manga "Witch Hat Atelier", de Kamome Shirahama, confirmó que regresará con una segunda temporada tras el dramático cierre de su primer ciclo en el streaming Crunchyroll.

BUG FILMS, el mismo estudio que nos entregó "Zom 100: Bucket List of the Dead", fue el encargado de asumir la difícil tarea de traspasar la espectacularidad del trazo de la ilustradora japonesa a la animación, bajo la dirección de Ayumu Watanabe ("Komi-san no puede comunicarse") y con música de Yuka Kitamura, la compositora del videojuego "Elden Ring".

La serie, que ya estrenó todos los episodios de su primera temporada en Crunchyroll, aún no tiene fecha de regreso para su segundo ciclo, pero sí confirmó que seguirá emitiéndose de forma global mediante el mismo streaming.

El manga, que comenzó a ser publicado en la revista "Morning two" de Kodansha en julio de 2016, nos presenta a "Coco", una niña que vive en una pequeña aldea. Ella siempre ha soñado con convertirse en maga, pero el problema es que nació sin dotes para la magia. Sin el don, ni siquiera se puede ser testigo del lanzamiento de un hechizo. Todo cambia cuando el mago "Qifrey" visita el taller de su madre, descubriendo la verdadera naturaleza de la magia y, de forma trágica, el por qué es un secreto tan protegido.

Con más de siete millones de copias en circulación a nivel mundial a la fecha, la mágica obra se ha transformado en todo un fenómeno, conquistando incluso a lectores que nunca habían tomado un manga.

Los reconocimientos han llegado desde todo el mundo, incluyendo el triunfo en los Premios Harvey como Mejor Manga y el haber conseguido el Eisner, el Oscar de los cómics, en 2020.