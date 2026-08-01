Yahya Abdul-Mateen II tras cancelación de su serie de Marvel: "Nos vemos en los Emmy"

La sorpresiva cancelación de la serie "Wonder Man" impactó a todo su equipo, especialmente a su protagonista Yahya Abdul-Mateen II, luego de que Disney+ diera pie atrás a la segunda temporada.

Fue en marzo pasado que se conoció la renovación de la serie de Marvel, para luego celebrar la nominación de Adbul-Mateen a los Premios Emmy como mejor actor en una serie de comedia.

Sin embargo, los planes de nuevos episodios fueron desechados y los personajes continuarán apareciendo en otras producciones de Marvel.

"Así es la vida, ¿no?", escribió el actor que dio vida a "Simon Williams" en la aplaudida serie. "Todo saldrá bien. Quería dar las gracias a todos los que vieron la serie, disfrutaron la serie y compartieron lo mucho que les gustó. La serie funcionó. Y eso es lo que más me gusta de todo esto".

En su texto publicado en la red social Instagram, dijo ver "en los mensajes que recibo que la serie ha recordado a muchos de ustedes que no hay que rendirse, y lo noto en el cariño sincero que me transmiten cuando me encuentro con muchos de ustedes a diario. Así que hoy estoy pensando en todos ustedes. Me alegro de que hayamos podido formar parte de algo tan genial".

"Gracias por vernos… Y, bueno… Nos vemos en los Emmy", cerró con clara ironía, tras alzarse con la nominación que lo llevará a la ceremonia a realizarse el próximo 14 de septiembre.

La serie cocreada por Andrew Guest y Destin Daniel Cretton se centra en "Simon Williams" (Abdul-Mateen), un aspirante a actor con superpoderes que busca triunfar en Hollywood y cumplir su sueño de dar vida a su héroe de infancia, "Wonder Man", en un ambicioso remake cinematográfico.

Sin embargo, tiene un problema: Hollywood prohibió los poderes. Es ahí aparece "Trevor Slattery" (Kingsley), quien lo ayudará en su camino al estrellato, uno donde todos parecen guardar secretos.