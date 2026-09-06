A 20 años de su corona: Cumbre Guachaca homenajeó a Felipe Camiroaga

La Cumbre Guachaca tuvo uno de sus momentos más emotivos con un homenaje a Felipe Camiroaga, quien hace 20 años se convirtió en el primer rey de la tradicional celebración.

El recuerdo del "Halcón de Chicureo" llegó además a pocos días de cumplirse 15 años del accidente aéreo de Juan Fernández, ocurrido el 2 de septiembre de 2011.

Durante la ceremonia, Dióscoro Rojas, Gran Guaripola de los Guachacas, entregó el reconocimiento Nicanor a Jorge Camiroaga, padre del animador; a su hermana Soledad; y a Daniel Sagüés, uno de sus amigos más cercanos en televisión.

"Nosotros estamos felices porque estamos con el espíritu de Felipe, porque siempre nos reconoció, desde la primera cumbre", recordó Rojas, quien destacó el vínculo que el animador mantuvo durante años con la celebración y las campañas impulsadas por los Guachacas.

Su padre, Jorge Camiroaga, agradeció el reconocimiento y llamó a "que siga la fiesta y que lo pasen muy bien".

El homenaje también contó con la participación de Soledad Onetto, amiga de Camiroaga y su compañera en la conducción del Festival de Viña del Mar en 2009 y 2010.

"A su familia, a sus amigos, decir que extrañamos al mejor animador de Chile", expresó la periodista. "Está en nuestro corazón. Lo queremos muchísimo a Felipe, lo vamos a querer toda la vida", cerró.