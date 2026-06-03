Undurraga acusa "encerrona" tras pifiadera en obra: apuntó contra Amparo Noguera

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, entregó detalles de la incómoda escena que vivió el pasado sábado durante una función de "La Pérgola de las Flores".

Todo ocurrió en el marco del Día de los Patrimonios, donde Undurraga asisitió al Centro Cultural Ceina junto a Ximena Rincón, ministra de Energía, para ver la mencionada obra de teatro.

En dicho lugar, los presentes aprovecharon para abuchear a los secretarios de gobierno con gritos como "los fascistas para la casa" y exigiendo que se retiraran del lugar.

Sobe este hecho, el titular de Culturas declaró que no se trató de una reacción "a los recortes en materia de cultura; yo creo que ahí hay una expresión de intolerancia propia del primer proceso constituyente y del estallido social".

Undurraga apunta contra Amparo Noguera

Ahora bien, en conversación con Radio Universo, el ministro relató lo ocurrido el fin de semana, señalando que fue recibido por "un grupo de gente que legítimamente gritó en forma pacífica (...) tiraron volantes, en fin, no fue agresiva la acción".

Posteriormente, calificó que lo vivido adentro "fue una encerrona", señalando que la obra teatral había sido "organizada por una productora comandada por la actriz Amparo Noguera, que era una puesta en escena de una versión hecha por Tito Noguera, a quien yo respeto profundamente".

"Iba muy emocionado a ver esa versión y a la avanzada mía se le señaló que Amparo Noguera iba a ir con una sobrina, y la sobrina resultó ser la exministra. Yo no tengo ningún problema de estar sentado al lado de la exministra (Carolina) Arredondo, pero se me ocultó incluso (...) ¿Por qué no me pueden informar? ¿Por qué tiene que ir oculta? ¿Por qué tiene que ir bajo la razón de que es sobrina?", cuestionó.

Asimismo, el secretario de gobierno indicó que, además de escuchar gritos contra el mandatario, varios textos de la producción teatral fueron modificados para hacer alusión "algunas frases hechas por el presidente Kast" sobre el uso de la metáfora, así como también se incorporaron pancartas que exigían no hacer recortes en culturas.

"Yo entiendo que pueden estar enojados conmigo, yo entiendo que no votaron por nosotros. Si de hecho propusieron una nueva Constitución. La señora Noguera era vocera del Apruebo, dijo que iba a jubilar con 150 mil pesos", agregó.

Finalmente, Undurraga recalcó que esperaba "una actitud distinta de respeto a las personas que estaban dentro de la sala que fueron a ver La Pérgola de las Flores. Las confrontaciones políticas, las discusiones políticas entre autoridades y sectores y grupos de interés son total y absolutamente legítimas cuando es franco el diálogo, cuando es de frente y mirándose a los ojos".