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Tópicos: Magazine | Televisión | 31 minutos

Película "Calurosa Navidad" de 31 Minutos fue nominada a un Emmy Internacional

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cinta competirá en la categoría Infantil: Acción Real en la ceremonia que se realizará en Nueva York.

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La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión anunció los nominados a la 54ª edición de los Premios Emmy Internacionales, entre los que destaca la película "Calurosa Navidad" de 31 Minutos.

La cinta de la productora Aplaplac compite en la categoría Infantil: Acción Real, frente a "De Achterblijvers,Dexter Procter the Ten Year Old Doctor" y "Love at First Spike".

Todos los nominados se reunirán en Nueva York, en el Festival Internacional de Televisión Emmy, para un cóctel de bienvenida, paneles y presentaciones de nominados, del 20 al 22 de noviembre.

Los ganadores se anunciarán en la 54ª Gala de los Premios Emmy Internacionales en la ciudad de Nueva York, el lunes 23 de noviembre de 2026.

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