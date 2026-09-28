¿Adiós al rojo? TVN inicia un radical cambio de imagen

En las últimas horas Televisión Nacional de Chile inició un radical cambio de imagen que ya dio sus primeros pasos en las plataformas digitales del canal.

Allí se puede apreciar el notorio reemplazo del clásico color rojo del canal estatal por un azul índigo intenso junto a la sigla TVN en tono blanco.

Por ahora la modificación sólo puede apreciarse en el sitio web de la señal, tanto en su banner superior como en el favicon que se exhibe en navegadores. Las redes sociales y otras plataformas de TVN continúan con los colores clásicos.

El color rojo había estado altamente presente en la estética de TVN desde el año 2004.

Las modificaciones en la imagen del canal público se producen tras registrarse pérdidas por más de $7.000 millones durante el primer semestre, y en medio de la postulación del ex Subtel Pedro Huichalaf y la exsenadora Marcela Sabat al directorio de TVN por parte del presidente Kast.