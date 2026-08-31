Ale Sergi de Miranda! se integra como jurado a "Fiebre de Canto": Estará sólo un día a la semana
El argentino cuenta con amplia experiencia en televisión.
El argentino cuenta con amplia experiencia en televisión.
El cantante Ale Sergi fue anunciado como nuevo miembro del jurado de "Fiebre de Canto", el estelar de Chilevisión.
La noticia fue revelada por la animadora Diana Bolocco, quien agregó que el argentino será parte del programa solamente los días domingo.
"Muy contento porque me voy a sumar como quinto jurado a 'Fiebre de Canto' el próximo domingo. Vamos a estar viéndonos más seguido y vamos a escuchar música, y a juzgarla, nos vemos ahí", aseguró la voz de Miranda! en un video.
De ahora en adelante los concursantes de "Fiebre de Canto" serán evaluados (los días domingo) por Luis Jara, Emilia Dides, Verónica Villarroel, Vasco Moulian y Ale Sergi.
Sergi cuenta con amplia experiencia en este tipo de formato en televisión. Anteriormente participó como jurado -junto a Juliana Gattas- en dos temporadas de "La Voz Argentina", entre otros programas.